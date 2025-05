Ziane durfte im Hinspiel von Beginn an ran, auch, weil der beste Knipser der Leipziger, Stefan Maderer, wegen muskulärer Probleme passen musste. Am Ende sei es auch eine Sicherheitsmaßnahme gewesen, betonte Trainer Seitz. Was Hoffnung für das Rückspiel machen könnte. Denn, so Seitz, "er ist ein Mann für die Box, hat nicht umsonst schon 16 Tore erzielt". In die Rolle des Torschützen schlüpfte derweil Joker Dorian Cevis, der gern von Beginn an gespielt hätte, sich aber ganz in den Dienst der Mannschaft stellte: "Auch wenn ich von der Auswechselbank komme, konnte ich meinen Teil dazu beitragen." Das Tor umschrieb er so: "Es war ein Pass in die Tiefe, überragend von Luc durchgelassen, und es gab für mich nur eine Möglichkeit. Ich habe ein überragendes Tor gemacht."