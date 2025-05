Doch mit Blick auf die kommenden Tage wusste Seitz bereits: "Es gibt eine anstrengende Woche." Denn anders als nach der Meistersaison 2019/2020 soll 2025 auf den Jubel nicht die Ernüchterung folgen. Vor fünf Jahren scheiterte Lok in den Drittliga-Aufstiegsspielen am SC Verl – mit 2:2 und 1:1, also ohne Niederlage. Diesmal liegen vor Lok sogar drei wichtige Spiele: Vor den Aufstiegsspielen gegen Nord-Meister Havelse am 28. Mai vor heimischem Publikum und am 1. Juni im hohen Norden spielt Lok noch um den Landespokal in Sachsen. Am Samstag (24. Mai 2025) empfangen die Leipziger Drittligist Erzgebirge Aue.