3:1 gewann Erfurt gegen Carl Zeiss am Dienstagabend und entschied damit erstmals seit dem 1:0-Erfolg am siebten Spieltag der Drittligasaison 2017/18 wieder das Duell gegen die Zeiss-Kicker für sich. Seitdem hatte es in acht Aufeinandertreffen drei Remis und fünf Niederlagen gegeben, darunter das heftige 1:5 in der Hinserie. Entsprechend gelöst waren die Landeshauptstädter nach diesem in erster Linie emotional wichtigen Sieg.