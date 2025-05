Marx und Möbius - ohne Leistungszentrum durchgestartet

Als Marx vor einem Jahr aus Greifswald nach Eilenburg gewechselt war, war die größte Umstellung das Training unter Flutlicht. "Das hatte ich seit dem Nachwuchs nicht mehr", scherzte Spätstarter Marx, der mit 17 noch in Bernburg spielte. Möbius und Marx sind nicht in einem Nachwuchs-Leistungszentrum aufgewachsen, sondern bei kleinen Vereinen gereift. Nach einem schwierigen Jahr ohne viel Einsatzzeit in Greifswald startete Stürmer Marx in Eilenburg durch und schoss sich mit elf Saisontreffern auf den Zettel diverser Vereine.

Möbius: "Bin dem Verein unfassbar dankbar"

Möbius durchlief alle Eilenburger Nachwuchsteams. Schon als 17-Jähriger trainierte er bei der "Ersten", seit vier Jahren ist er ein fester Bestandteil der Mannschaft. "Nach 17 Jahren im Verein ist das für mich schon ein großer Schritt. Ich bin allen in dem Verein unfassbar dankbar für die letzten Jahre. Ohne den Verein wäre ich nicht das, was ich heute bin. Es hat mich in meiner Entwicklung sehr geprägt und sehr vorangebracht. Mehr als Danke sagen kann ich nicht", so Möbius im Interview mit SPORT IM OSTEN. Er sei unfassbar stolz auf die Mannschaft und werde "mit einem Auge weiterhin nach Eilenburg gucken, weil es einfach mein Herzensverein ist", sagte der Sportstudent. Bildrechte: FC Eilenburg/Joana Röthig

Prüfer: "Andere Vereine werden aufmerksam"