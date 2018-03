Mit den Partien TSG Neustrelitz - ZFC Meuselwitz und SV Babelsberg - FSV Luckenwalde beginnt am Mittwoch (jeweils 19:00 Uhr) der Nachholspiel-Marathon in der Fußball-Regionalliga Nordost. Einige Klubs müssen fünf bis sechs Begegnungen nachholen.

Um den Mittwoch als Nachholspieltag nutzen zu können, verzichtet der Nordostdeutsche Fußballverband vorerst bewusst auf Ansetzungen am Freitag. Der ZFC ist vier Spiele in Rückstand. Sogar sechs sind es bei Lokomotive Leipzig. Die Scholz-Elf erwartet am Donnerstag (19:00 Uhr), zum ersten von gleich drei Heimpartien in Folge, die VSG Altglienicke.