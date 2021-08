Es gibt Abende, da klappt so gut wie gar nichts. So einen erwischte Chemie Leipzig am Dienstag im Heimspiel gegen den SV Lichtenberg 47. Die Grün-Weißen in der Favoritenrolle rannten sich die Beine aus dem Leib, hatten speziell in der zweiten Hälfte Möglichkeiten en masse und verloren nach einer Unaufmerksamkeit dennoch mit 0:1. Chemie-Trainer Miroslav Jagatic bekannte nach der Partie: "Bei den Torchancen habe ich ehrlich gesagt aufgehört zu zählen."