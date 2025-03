Müller: "Haben auf kleine Überraschung gehofft"

Lok-Verfolger HFC schenkte den fast sicher geglaubten Sieg auch noch in Überzahl gegen Underdog Eilenburg her und verpasste es so, auf fünf Punkte an Tabellenführer Lok Leipzig heranzurücken. "Wir schauen natürlich viel auf uns, aber es wäre auch gelogen, wenn wir nicht ein bisschen auf die Tabelle gucken. Deswegen sind wir ja auch hier, um uns das mal anzuschauen. Klar haben wir auf eine kleine Überraschung gehofft. Es ist schon krass, dass so ein kleiner Verein wie Eilenburg in Unterzahl einen Punkt gegen den HFC holt", sagte Lok-Torhüter Müller, der im von Eilenburg nur zehn Kilometer entfernten Krostitz wohnt.

Loks-Vizekapitän Abderrahmane, der seinen Vertrag bei den Probestheidaern kürzlich ligaunabhängig für zwei weitere Jahre verlängerte, strahlte übers ganze Gesicht: "Unfassbar. Und wieder ein 2:2 in letzter Minute." Abderrahmane spielte einst mit Eilenburgs Michael Schlicht bei Lok, beide sind auch jetzt noch "dicke Tinte". "Ich geh jetzt zu Schlichter in die Kabine", scherzte Abderrahmane. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

HFC kassiert Remis in Überzahl

Lok geht dank des späten Eilenburger Ausgleichstreffers etwas beruhigter und mit einem Polster von sieben Punkten in die letzten acht Spiele. "Es sind trotzdem noch schwierige Spiele für uns", trat Abderrahmane auf die Euphoriebremse. Zuletzt hatte der Liga-Primus in der Regionalliga geschwächelt und zwei der letzten drei Spiele (Zwickau und Babelsberg) verloren.

Mit einem Sieg im Nachholer beim FCE wäre Halle bis auf fünf Zähler herangerückt. Die Chance war riesig. Der HFC führte nach einer starken ersten Halbzeit mit 2:1, baute nach dem Wechsel aber ab und verlor in Überzahl gänzlich den Faden. Als Eilenburgs Jonas Marx mit Gelb-Rot (79.) vom Platz musste, stachelte das die Gastgeber eher an. Die liefen wie die Hasen und erzwangen mit unbändigem Willen den Ausgleich in der 92. Minute. Innenverteidiger Alexander Vogel schob nach einer starken Kopfball-Vorlage des zweiten Innenverteidigers Raimison dos Santos aus zwölf Metern ein.

Zimmermann: "Nicht in der Lage, Lok zu bedrohen"