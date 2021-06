Der FC Eilenburg hat am Donnerstag drei Nachwuchstalente unter Vertrag genommen. Noah Baumann (19, Erzgebirge Aue), Kevin Wadewitz (19, Chemnitzer FC) und Paul Meseberg (19, FC St. Pauli II) spielen in der neuen Saison für den Regionalliga-Aufsteiger.

Nico Knaubel kennt die Talente aus seinem Hauptjob - Landesauswahltrainer. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Der Trainer hat einen wesentlichen Anteil am Wechsel der Talente nach Nordsachsen. Den weitesten Weg hat Paul Meseberg. Der Linksfuß, der am Donnerstag seinen 19. Geburtstag feierte, zieht von Hamburg nach Eilenburg. Zumindest die Region kennt er. Als 14-Jähriger war Meseberg von Holstein Kiel zu RB Leipzig gewechselt. Nach drei Jahren schloss er sich der U17 des FC St. Pauli an und wurde in der letzten Saison vier Mal in der Regionalliga eingesetzt. "Paul bringt eine sehr gute Physis mit und hat einen starken linken Fuß. Wir sind sehr glücklich, dass es mit einem Wechsel zu uns geklappt hat", sagte Knaubel, der Meseberg in der sächsischen Landesauswahl trainierte.