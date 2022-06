Er hat eine riesige Online-Fangemeinde, begeistert auf wie neben dem Platz: Nader El-Jindaoui. Der 25 Jahre alte Stürmer ist längst zu einer überregionalen Berühmtheit geworden und wechselte vor einigen Tagen von seinem bisherigen Verein Berliner AK zu einem Regionalliga-Konkurrenten aus der Hauptstadt: Das Rennen um den Angreifer, der in der abgelaufenen Saison mit 14 Treffern und zehn Vorlagen in 35 Partien bester Torjäger und Scorer des BAK war, hat Hertha BSC II gemacht.

Gut für die junge "Alte Dame", schlecht für Drittligist Hallescher FC. Bereits am 20. Mai dieses Jahres hatte HFC-Trainer André Meyer in der "Bild" gestanden, dass El-Jindaoui sein Wunschspieler sei. Beide kennen sich noch aus gemeinsamen BAK-Tagen. Treffen mit dem begehrten gebürtigen Berliner habe es bereits in Halle gegeben, sagte Meyer damals. "Wir haben auch in dieser Woche wieder telefoniert. Aber es ist für mich schwer einzuschätzen, wo seine Reise hingeht." Seit kurzem ist das Ziel klar – und es liegt zu Meyers Bedauern nicht an der Saale.