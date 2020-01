Der insolvente Viertligist Rot-Weiß Erfurt soll am Samstag ( 16 Uhr live bei "Sport im Osten") seinen Rückrundenstart beim FC Energie Cottbus bestreiten. So jedenfalls sieht es der Spielplan des Nordostdeutschen Fußballverbandes vor. Noch immer ist aber unklar, ob in Erfurt weiter gespielt werden kann. Insolvenzverwalter Volker Reinhardt konnte bisher noch keinen neuen Investor präsentieren. Stand jetzt, wird die Mannschaft deshalb wohl kaum auflaufen.

Der Grund? Am 31. Januar (Freitag) schließt das Winter-Transferfenster, danach kann ein Spieler zwar wechseln, bekommt aber für seinen neuen Verein keine Spielerlaubnis und wäre bis zum Sommer nicht spielberechtigt. Logisch, dass den Spielern die Zeit im Nacken sitzt. Einige wollten nicht länger warten. Nach Rico Gladrow (Energie Cottbus) und Lukas Novy (unbekannt) haben auch Selim Aydemir (Menemen Spor) und Morten Rüdiger (VfB Lübeck) RWE den Rücken gekehrt. "Wenn es vor dem Spiel am Samstag bzw. vor dem 31.1. kein endgültiges Signal gibt, dass es weitergeht, dann muss man damit rechnen, dass weitere Spieler den Verein verlassen", sagte RWE-Trainer Robin Krüger am Mittwoch (29.01.2020) auf MDR-Anfrage. Andere Vereine hätten einige Kicker schon kontaktiert, viele zögern noch, wollen eigentlich in Erfurt bleiben, doch "je näher der 31.1. rückt, desto wahrscheinlicher werden Wechsel. Einige Spieler haben sich selbst Fristen bis zu einer Entscheidung gesetzt", so der 30-Jährige. Danilo Dittrich, 24-jähriger Mittelfeldspieler bei RWE, inserierte seine Wohnung laut der "Welt" vorsichtshalber schon mal bei Ebay...

Wenn in den letzten fünf Jahren alles richtig gelaufen wäre, wären wir nicht in der Situation, in der wir jetzt sind.

Ralf Rangnick (ganz rechts) fand kritische Worte für das Geschehen bei RW Erfurt. Bildrechte: MDR/Dirk Hofmeister

Die Kritik von Ralf Rangnick am Rande des Festaktes zum 120. Geburtstag des Deutschen Fußball-Bundes sieht Krüger übrigens durchaus als berechtigt an. "Wenn in den letzten fünf Jahren alles richtig gelaufen wäre, wären wir nicht in der Situation, in der wir jetzt sind." Rangnick hatte die Erfurter Vereinsführung kritisiert und von Misswirtschaft gesprochen, sagte aber auch, "dass er vom Potential in Erfurt genauso viele Möglichkeiten wie in Leipzig sieht, aber es müssen sich Leute finden, die so einen Verein führen, übernehmen und wissen, wie so etwas geht." Auf diese fähigen Führungskräfte und einen Investor hoffen Krüger und alle Erfurter Fans. Ansonsten droht der Untergang des früheren DDR-Oberliga-Meisters.