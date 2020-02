Das für Sonntag angesetzte Fußball-Regionalligaspiel zwischen Viktoria Berlin und dem Bischofswerdaer FV findet nicht statt. Der NOFV gab die Absage der Begegnung am Donnerstagmittag bekannt.

Grund ist die Unbespielbarkeit des Platzes. Für Bischofswerda ist es bereits die zweite Absage in Folge. Am letzten Wochenende fiel die Partie gegen den SV Babelsberg den Witterungsbedingungen zum Opfer. Alle anderen geplanten Spiele in der Regionalliga Nordost finden - Stand heute - statt.