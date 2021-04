"Ich kenne seine Stärken und vertraue darauf, dass er die in Zukunft auch auf dem Platz wieder umsetzen kann. Ich bin zuversichtlich, dass er nach einer guten Vorbereitung uns vorne weiterhelfen wird. Das er treffen kann, hat er schon bewiesen und zeigt es auch in jedem Training", wird Trainer Almedin Civa in der Pressemitteilung zitiert. Nattermann selbst freut sich über das Vertrauen: "Ich freue mich, dass der Trainer mir das Vertrauen schenkt. Ich will ihm und dem Verein etwas zurückgeben."