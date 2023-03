Das Regionalliga-Gastspiel von Chemie Leipzig beim Berliner AK ist neu angesetzt worden. Das Spiel findet nun am Montag, 27. März 2023, ab 19 Uhr statt.

Das teilte Chemie am Mittwoch (08.03.2023) mit. Den ungewöhnlichen Anstoßtermin an einem Montagabend erklärte Chemie mit einem Benefizspiel des BAK gegen einen Bundesligisten zugunsten der Erdbebenopfer in der Türkei und Syrien. Durch diese Partie sei das eigentlich favorisierte Landespokal-Wochenende 25./26. März blockiert. "Wir bitten daher, die ungünstige Terminierung für alle Fans zu respektieren. Wir wollen damit zu einem kleinen Teil für dieses besondere Zeichen der Berliner Teams beitragen."