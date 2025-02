Wie der Nordostdeutsche Fußballverband (NOFV) am Mittwoch (26. Februar 2025) bekannt gab, sollen die vom 22. und 23. Spieltag abgesagten Partien im Zeitraum 11. März bis 9. April nachgeholt werden. Fast alle Nachholpartien sollen als englische Woche an einem Dienstag oder Mittwoch nachgeholt werden. Nur Erfurt mit einem Heimspiel am Freitag, 21. März und Plauen mit einem Auswärtsspiel bei Viktoria Berlin am Samstag, 22. März dürfen ihre Nachholer an Wochenenden spielen. Das mitteldeutsche Duell Jena gegen Plane findet am Dienstag, 25. März statt.