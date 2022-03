Dem 1. FC Lok Leipzig droht eine längere Zwangspause. Nachdem am letzten Wochenende schon das Duell gegen Altglienicke abgesagt werden musste , steht das für Sonntag geplante Spiel gegen den Chemnitzer FC auf der Kippe. Findet es statt, wird "Sport im Osten" das Spiel ab 16:00 Uhr im TV und Livestream übertragen.

Danach sieht es aktuell allerdings nicht aus, denn am Montag und Dienstag gab es erneut je einen positiven Corona-Fall beim 1. FC Lok. Damit steigt die Zahl der Infizierten auf sieben. Zudem stehen von zwei weiteren Spielern die Testergebnisse noch aus. Sollten sich auch diese Verdachtsfälle bestätigen, würden Lok neun Akteure aufgrund einer Corona-Infektion fehlen. Mit der Rückkehr der ersten Spieler ist zudem frühestens am Freitag zu rechnen, so Lok-Geschäftsführer Martin Mieth.