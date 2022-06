Stagge, der sechs Jahre die Nachwuchsabteilungen des Halleschen FC durchlaufen hatte, freut sich "über die großartige Möglichkeit, künftig in Chemnitz spielen zu können". Seine Daten in der vergangenen Saison lesen sich durchaus beachtlich. In 34 Pflichtspielen beim FSV erzielte er acht Tore und legte für elf weitere Treffer auf. Nach dem Abstieg der Fürstenwalder in die NOFV-Oberliga Nord versucht sich Stagge nun beim CFC.