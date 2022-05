Leon Bürger, der im Vorjahr von Eintracht Braunschweig nach Jena gewechselt war, versucht sich nun also wieder eine Liga höher. "Die Verler Verantwortlichen haben sich sehr um mich bemüht und ich freue mich sehr, dass es mit dem Wechsel nach Verl geklappt hat", so Bürger.

Eisele, der auch mit verschiedenen anderen Vereinen in Verbindung gebracht wurde, verschlägt es nun also nach Homburg. Der gebürtige Stuttgarter erhielt einen Vertrag bis 2024. "Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich möchte dem Verein bestmöglich helfen, seine Ziele zu erreichen und dafür möglichst viele Tore erzielen", erklärte der 27-Jährige in einem ersten Statement. In Jena hatte er es in der abgelaufenen Saison auf 25 Tore gebracht.