Ein Unternehmen aus der Region hat sich die Namensrechte an der Spielstätte von Carl Zeiss Jena gesichert. Die Regionalliga-Profis von den Kernbergen werden künftig in der "ad hoc Arena im Ernst-Abbe-Sportfeld" ihre Heimspiele austragen.

Die Partnerschaft ist fürs Erste auf die nächsten fünf Jahre ausgelegt, teilte Carl Zeiss in einer Pressemitteilung mit. Zusätzlich zur Stadionmiete fließe jährlich – abhängig von der jeweiligen Ligazugehörigkeit des FC Carl Zeiss Jena – eine sechsstellige Summe, hieß es weiter. Die auf Energie- und Wohnungswirtschaft spezialisierte Firma wird ihren Firmensitz in das Verwaltungsgebäude der neuen Fußballarena verlegen. "Mit der Fertigstellung des Stadionneubaus haben wir die einmalige Gelegenheit, gemeinsam mit dem Klub und der Region etwas Besonderes zu leisten und gemeinsam zu wachsen", sagte Michael Topf, einer der drei Geschäftsführer des in Gera gegründeten Unternehmens.

Einziges "Sportfeld" in ganz Deutschland

Das Ernst-Abbe-Sportfeld wird seit 2020 für rund 52 Millionen Euro für den FC Carl Zeiss Jena umgebaut. Es ist das einzige im deutschen Fußball, welches offiziell "Sportfeld" heißt. 1939 und damit 15 Jahre nach der Einweihung wurde das Stadion nach dem Optiker, Physiker und Sozialreformer Ernst Abbe benannt. "Die 'ad hoc Arena im Ernst-Abbe-Sportfeld' sagt schon aus, dass es für alle Beteiligten völlig klar ist, dass es am traditionsreichen Namen 'Ernst-Abbe-Sportfeld' nichts zu rütteln gibt. Im Gegenteil: Wir sind stolz darauf, als ad hoc nun ein Teil des EAS sein zu dürfen, was auch in der Gestaltung der Fassade deutlich werden soll", so Topf. Seit 2020 wird das Stadion in Jena umgebaut. Bildrechte: IMAGO / Christoph Worsch

Mit dem Umbau wandelt Jena übrigens auf den Spuren des Maracanã-Stadions in Rio de Janeiro. Genau wie im Olympiastadion von Rio wurde eine neuartige Membranfassade verbaut, die der Blickfang des neuen Ernst-Abbe-Sportfelds werden soll.

Das Schmuckstück ist bereit für Liga 2