Jetzt steigt der Kracher eine Woche vor dem offiziellen Start in das Spieljahr 2022. Und "Sport im Osten" wird die Partie ab 14:05 Uhr live im TV und auf sport-im-osten.de zeigen. In der aktuell noch etwas schiefen Tabelle stehen Jena und Lok auf den Plätzen vier und fünf, allerdings mit weniger absolvierten Spielen. Und beide haben sich mit einem Sieg auf dem Spieljahr verabschiedet. Jena gewann gegen den Berliner AK mit 2:0, Lok siegte bei Spitzenreiter BFC Dynamo mit 2:1. Das Hinspiel in Leipzig war am 31. Juli torlos geblieben.