"Ich freue mich auf die bevorstehe Aufgabe und vor allem für so einen traditionsreichen Verein auflaufen zu dürfen und kann es kaum erwarten vor den Fans zu spielen", wird Sivers in einer Pressemitteilung zitiert. Der Neue ist mit seinen 26 Jahren schon ordentlich herumgekommen. Ausgebildet in Karlsruhe bestritt er mit dem 1. FC Kaiserslautern bereits vier Zweitliga-Spiele, hielt zudem bei der U18 und U23 von Bolton Wanderers und in der zweiten japanischen Liga den Kasten sauber.



Lok-Trainer und Sportdirektor Almedin Civa freut sich auf den Neuen: "Er wird den Konkurrenzkampf auf der Torhüterposition kräftig anheizen und ist die Verstärkung, die ich mir erhofft hatte."