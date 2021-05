Nachdem Holm Pinder weiterhin Trainer "auf unbestimmter Dauer" beim ZFC Meuselwitz bleibt, kann der Coach in der kommenden Saison weiter auf die Dienste von Laurens Zintsch bauen. Wie die Zipsendorfer am Freitag (7. Mai) bekanntgaben, wurde der Vertrag mit dem Mittelfeldspieler für ein weiteres Jahr verlängert.

ZFC-Teammanager Frank Müller freut sich über die Entscheidung des 22-Jährigen: "Laurens ist als Talent mit nachgewiesener Qualität seines Könnens zu uns gekommen und hat sich in der Vorbereitung eine langwierige Verletzung zugezogen. Als er gesund war, wurde die Saison abgebrochen. Was er aber in den letzten Monaten im Training und den Testspielen gezeigt hat, war an vielen Tagen gehobenes Regionalliganiveau.“