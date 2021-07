Hoppe war seit acht Tagen im Mannschaftstraining des FCC und auch schon im Trainingslager in Zeulenroda dabei. Jena-Trainer Dirk Kunert hatte schon länger ein Auge auf das Talent geworfen. "Er fiel uns bei Energie Cottbus schon im Spiel gegen uns auf und wir haben ihn uns dann nochmals intensiver angeschaut", wird Kunert in einer Pressemitteilung zitiert. In der Trainingslagerwoche und den Spielen habe er genau das gezeigt, was Jena zuvor von ihm gesehen habe. Kunert nennt ihn "einen schnellen und spritzigen Spieler mit einem guten linken Fuß, der in Aue und Leipzig sehr gut ausgebildet wurde und über dessen Verpflichtung ich mich sehr freue."