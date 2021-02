Der Bischofswerdaer FV 08 ist noch ein- mal auf dem Transfermarkt aktiv geworden und hat sich die Dienste des von Jiri Valenta gesichert. Wie der Verein am Freitag mitteilte, soll der 32-Jährige die Offensive des Regionalligisten verstärken. Genauer plant Bischofswerda im zentralen Mittelfeld mit Valenta, der aber auch links oder rechts im Mittelfeld eingesetzt werden kann.

Zuletzt war Valenta bei Motorlet Prag in der 3. tschechischen Liga aktiv und steuerte zwei Treffer in sieben Spielen bei. In der 1. tschechischen Liga spielte Valenta mehr als 200 mal. Zu Vertragsmodalitäten machte der BFV 08 keine Angaben.