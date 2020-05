Nicky Adler wird ab Juli in einer anderen Branche tätig sein. (Archiv)

Wohin es Adler zieht, ist aktuell nicht bekannt. Lok Leipzig teilte allerdings mit, dass sich der 34-Jährige in einer neuen Branche beweisen wolle. Die A-Trainerlizenz will Adler nach Vereinsangaben dennoch "parallel zu seinem neuen Job" machen.

Bis es soweit ist, steht aber das Ziel "Aufstieg" über allem: Dieser "wäre das 'Non plus Ultra' und ein toller Abschluss meiner Zeit beim 1. FC Lok", so Adler, dessen bisherige Bilanz sich als Co-Trainer mit 15 ungeschlagenen Spielen durchaus sehen lassen kann.