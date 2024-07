Niclas Stierlin läuft in der kommenden Saison für den Halleschen FC auf. Der 24-Jährige soll den Drittliga-Absteiger im Mittelfeld verstärken. "Wir erhoffen uns ein Plus im Bereich Zweikampf- und Spielintensität", so Sportdirektor Daniel Meyer. Stierlin trainiert bereits mit der Mannschaft.