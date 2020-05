Kleofas war seit Jahren der starke Mann beim FSV 90 und plante mit großen Investitionen und großen Namen den Aufstieg in den Profifußball. Der eingeschlagene Weg führte jedoch schließlich in die Insolvenz der Spielbetriebs GmbH.



Aus diesem Grund gab es in der Vorwoche auch eine Durchsuchung vom Landeskriminalamt Thüringen beim Viertligisten. Die Ermittlungen sollen sich gegen die Geschäftsführung und das Präsidium richten. Die Ermittlungsgegenstände lauten nach Angaben der Staatsanwaltschaft wie folgt: Betrug, Insolvenzverschleppung und Urkundenfälschung.



Zudem war zuletzt Sponsor Uwe Rollfinke aus dem Präsidium zurückgetreten. Der Unternehmer begründetet diesen Schritt mit dem zerrütteten Vertrauensverhältnis zu Kleofas.