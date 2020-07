Der Kapitän hofft, nach dem Urlaub viele bekannte Gesichter wiederzusehen. "Ich wünsche mir, dass ich nach dem Urlaub so viele wie möglich von euch wieder hier sitzen sehe", appellierte Hohender in einer Teamsitzung am Sonntag an seine Mitspieler. Der Österreicher spielt seit Sommer 2018 für den CFC. In 69 Pflichtspielen feierte der Innenverteidiger den Sieg im Sachsenpokal sowie den Aufstieg in die 3. Liga.