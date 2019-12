Regionalligist FSV Wacker Nordhausen werden sofort neun Punkte abgezogen. Der Nordostdeutsche Fußballverband (NOFV) teilte am Mittwoch mit, von der Spielbetriebsgesellschaft des FSV Wacker über den Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens informiert worden zu sein. Damit werden dem Verein laut Spielordnung des NOFV der klassenhöchsten Mannschaft des Vereins "neun Gewinnpunkte in der Regionalliga mit sofortiger Wirkung aberkannt". Der Vorgang wurde dem Spielausschuss des NOFV übergeben. Dadurch rutscht Wacker in der Tabelle von Rang fünf auf zehn.