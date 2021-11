"Wir wissen, die Zuschauer sind der zwölfte Mann und das ist eine Basis mit der die Vereine rechnen. Es ist aber möglich, dass wir das Heimspielrecht tauschen. Das haben wir in der Spielordnung vorgesehen. Vielleicht können wir da als Verband ein bisschen helfen, um die Gleichheit herzustellen", sagte Winkler am Rande des Leipziger Derbys zwischen Lok und Chemie.

Frank Kühne, Präsident von Chemie Leipzig, würde diese Option begrüßen. Sein Team hat im Zeitraum des Lockdowns zwei Heimspiele (Cottbus und Eilenburg) vor der Brust. "Das ist für uns sehr unglücklich. Wir werden uns am Montag nochmals zusammensetzen und darüber diskutieren. Vielleicht kann man ja tauschen - in der Kürze der Zeit". Lok-Präsident Thomas Löwe sieht die Situation etwas gelassener. "Wir können mit der Entscheidung leben. Wir haben ein Heimspiel in der verbleibenden Halbserie. Wir werden das jetzt so hinnehmen und hoffen, dass die Saison zu Ende gespielt werden kann."