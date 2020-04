"Keiner will unter Ausschluss der Öffentlichkeit die Saison beenden, das ist eine klare Aussage der Vereine!", sagt Erwin Bugar, Präsident des Nordostdeutschen Fußballverbandes (NOFV) zum Thema Geisterspiele, wie sie ja in der Bundesliga angedacht sind. In einem "Sport im Osten"-Interview erklärte der NOFV-Chef außerdem Auswirkungen der aktuellen DFB-Maßnahmen auf die Regionalliga.

Insgesamt stünde der Amateurfußball vor seiner "größten Herausforderung". Der DFB habe in seinen Regularien Lösungen erarbeiten wollen. So könnte der Termindruck dadurch abgemildert werden, dass die Saison nicht mehr ultimativ am 30. Juni zu Ende sein müsse. Es sei nun "nicht mehr ausgeschlossen dass wir über den 30. Juni hinaus, d.h. im Juli oder August noch spielen". Grundsätzlich abhängig seien solche Szenarien aber immer von den staatlichen Vorgaben, da möchte er keinen Blick in die "Glaskugel", wie Bugar es nennt, wagen. Die Saison 2020/2021 könnte dann erst im Herbst beginnen.