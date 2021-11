Fußball NOFV wägt Corona-Lagen ab - zeitnahe Entscheidung für das Wochenende

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

In derzeit täglichen Beratungen wird die Lage abgewogen, zudem steht am Donnerstag auch die Ministerpräsidenten-Konferenz (MPK) an. Wahrscheinlich wird eine Entscheidung über die Spiele am kommenden Wochenende nach den Empfehlungen der Landesväter fallen. In den unteren Ligen wird wie teilweise schon in Sachsen ein erneuter Abbruch des Spielbetriebs befürchtet. "Die Hoffnung stirbt zuletzt. Aber wenn man sieht, was aktuell wieder in der Welt passiert, muss man mit dem Schlimmsten rechnen", sagte Trainer Torsten Thiel vom Brandenburgligisten TuS 1896 Sachsenhausen in der "Märkischen Oder-Zeitung" (Dienstag), "bei uns in der Mannschaft sind zwar alle durchgeimpft, aber irgendwann wird wohl auch das nicht mehr helfen".