Über den Aufstieg in die Regionalliga können sich die Oberliga-Spitzenreiter FC Eilenburg und Tasmania Berlin freuen. Gleichzeitig soll es pro Staffel je zwei Absteiger geben. In der Oberliga Nord steigen der FC Strausberg und der Brandenburger SC ab - in der Südstaffel sind der FC Carl Zeiss Jena II und Wacker Nordhausen betroffen. Nordhausen will gegen die Entscheidung juristische Schritte prüfen.