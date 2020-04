So strebt die Mehrheit der Klubs eine Fortsetzung der Saison an. Voraussetzung: Die Spielzeit müsse am 30. Juni 2020 beendet sein, so die Forderung der Vereine. Alle Beteiligten verständigten sich zudem, weiter im konstruktiven Dialog zu bleiben und die Beratung zu wiederholen, teilte der NOFV mit.