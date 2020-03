Trotz der zunehmenden Ausbreitung des Coronavirus soll der Spielbetrieb in der Regionalliga Nordost in den meisten Fällen ohne Einschränkungen fortgesetzt werden. Da auf den einzelnen Plätzen eine Zuschauerzahl von über 1.000 kaum erreicht wird, sind die meisten Spiele von den aktuellen Anordnungen der Behörden ausgenommen.

Volkhardt Kramer, Manager des VfB Auerbach. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

"Wir wollen nicht generell absagen", erklärte Holger Fuchs, Geschäftsführer des Nordostdeutschen Fußballverbandes (NOFV), im Gespräch mit dem MDR. "Wenn die örtlichen Behörden zustimmen, können die Partien mit Zuschauerbeschränkungen stattfinden." Allerdings betonte Fuchs auch: "Wir bestehen nicht auf Spieldurchführung." Sollten Vereine beim Verband einen Antrag auf Spielverlegung stellen, "werden wir diesen auch wohlwollend und kulant behandeln", so der Verbandsfunktionär.



Definitiv angepfiffen werden soll am Samstag (14. März, 13:30 Uhr) in Auerbach, wo der heimische VfB den ZFC Meuselwitz empfängt. "Wir legen uns eine Selbstbeschränkung bis 700 Zuschauer auf, werden aber auf jeden Fall spielen", unterstrich VfB-Manager Volkhardt Kramer.