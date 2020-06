Der Nordostdeutsche Fußballverband hat nach einer Präsidiumssitzung am Donnerstag (25. Juni) die Einteilungen der Regionalligen und der Oberligen bekannt gegeben. 19 Vereine haben die Zulassung für die Regionalliga Nordost bis jetzt bekommen. Da Lok Leipzig in die 3. Liga aufsteigen und Klubs wie Zwickau oder Chemnitz noch in die Regionalliga absteigen könnten, ist das Teilnehmerfeld vorläufig. Der NOFV geht allerdings höchstens von 21 Klubs aus. Da es in der 3. Liga noch zwei Absteiger aus Mitteldeutschland geben kann, im ungünstigsten Fall, wären dann 21 Vereine erreicht.

Wacker Nordhausen hat sich aufgrund der Insolvenz am Donnerstagabend aus der Regionalliga zurückgezogen. Aus den Oberligen kommen Tennis Borussia Berlin und der FSV Luckenwalde dazu. Absteiger gibt es aufgrund des Saisonabbruchs nicht. Das Tabellen-Schlusslicht Bischoswerdaer FV bleibt drin, muss die ersten Heimspiele aber in Bautzen im Stadion an der Müllerwiese ausrichten. Der "Volksbank-Sportpark" an der Wesenitz weist derzeit kein Tribünendach und keine 400-Lux-Flutlichtanlage auf. Präsidnet Jürgen Neumann sagte der "Sächsischen Zeitung": "Wir arbeiten an einer Lösung, spätestens zur Rückrunde sollen die Heimspiele wieder in Bischofswerda ausgetragen werden."