"Nicht der Sport ist nicht das Problem, sondern Teil der Lösung", so Winkler, der nachlegt: "Wir Sportler und Vereine können dazu beitragen, die Krise eher zu überwinden, indem wir uns fit und gesund halten. Das wird nicht berücksichtigt und darüber sind wir sauer."

Man leugne nicht die Pandemie und die schwierigen Zeiten, habe aber kein Verständnis, "dass wir nicht direkt einbezogen werden. Wir wollen gehört werden - auch beim Erarbeiten von Verordnungen", fordert Winkler. Der Sport könne bei Überwindung der Corona-Krise helfen. Deshalb sieht der Grimmaer, der in diesem Jahr an die Spitze des Nordostdeutschen Fußballverbandes (NOFV) gewählt worden war, den richtigen Weg in klaren Entscheidungen zugunsten des Sports. Man dürfe nicht nur im Vier-Wochen-Rhythmus denken.