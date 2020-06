Der Nordostdeutsche Fußball-Verband (NOFV) hat in einem Schreiben an seine Vereine und die Regierungschefs der sechs nordostdeutschen Bundesländer um einen früheren Saisonstart als geplant gebeten. "Wir haben uns mit der Bitte um Unterstützung an die Regierungspräsidenten und Regierenden Bürgermeister sowie die Vereine gewandt", sagte NOFV-Geschäftsführer Holger Fuchs am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur (dpa).