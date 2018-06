Fußball | Regionalliga Viktorias Millionen-Deal: NOFV gegen Wettbewerbsverzerrung

Vertreter des Nordostdeutschen Fußballverbands (NOFV) haben sich am Dienstag (12. Juni) erstmals zur Kooperation von Regionalligist Viktoria Berlin und des milliardenschweren Investors Advantage Sports Union Ltd., Hongkong (ASU), geäußert. NOFV-Geschäftsführer Holger Fuchs sagte dem MDR, dass der Verband die Ambitionen des Investors auch nur aus der Berliner Presse kenne. Es geht um eine Millionenzahlung an den Viertligisten.