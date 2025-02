CFC-Boss Haeder nimmt stattdessen zusätzlich den DFB in die Pflicht und appelliert: "Gleichzeitig hoffen wir, dass auch der DFB in die Diskussion mit einsteigt und nicht mehr nur im Osten, sondern in Gesamtdeutschland debattiert wird, um eine mehrheitsfähige Lösung zu finden. Wir fordern, dass der DFB seiner Verantwortung nachkommt und sich dieser nicht entzieht. Die 3. Liga ist DFB-Spielklasse, die 4. Liga Sache der Regionalverbände, aber letztendlich geht es nur Hand in Hand, weil die Aufstiegsfrage ja eben auch eine für die 3. Liga ist." Gleichzeitig ist er sicher, dass der Vorstoß der 17 Nordostklubs gefruchtet hat. "Wir haben so viel Feedback bekommen, aus Fankreisen und von so vielen Klubs. Wir haben den Nerv Fußball-Deutschlands getroffen, werden permanent den Finger heben und nicht locker lassen."