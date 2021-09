Der Nordostdeutsche Fußballverband hat nach den Vorkommnissen beim Regionalliga-Spiel BFC Dynamo gegen die BSG Chemie Leipzig ein Sportgerichtsverfahren angekündigt: "Man kann fest davon ausgehen", sagte Sicherheitsbeobacher Lutz Mende, der die Partie im Auftrag des Verbands verfolgte, am Montag "Sport im Osten". Beim 2:0-Sieg der Berliner hatten die Leipziger das Werfen von Bier und anderen Gegenstände ebenso beklagt wie "Hitlergrüße und Affenlaute" in ihre Richtung.

utz Mende, Vorsitzender im Ausschuss für Prävention und Sicherheit beim NOFV (Archivbild) Bildrechte: IMAGO / Picture Point LE

Mende, der beim NOFV Vorsitzender des Ausschusses für Prävention und Sicherheit ist, verfolgte die Partie vor Ort, weil die Begegnung im Vorfeld von NOFV und Polizei als Risikospiel eingestuft worden war. Er erstellt im Laufe des heutigen Montags (13.09.2021) ein Sicherheitsprotokoll. Dort wird Mende unter anderem protokollieren, dass Spieler von Chemie nach dem Spiel mit Gegenständen beworfen worden waren. Die Bank der Gäste befindet sich im Sportforum Hohenschönhausen rechts vor dem Heimblock. Zudem hätten Heimfans versucht, in den Gästeblock zu gelangen. Der ist in der Hälfte der linken Kurve, von der TV-Kamerapositon aus gesehen. Auch Chemie-Anhänger hätten daraufhin versucht, in den Bereich der Heimfans einzudringen.