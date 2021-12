Die Fortführung des Spielbetriebes beim Nordostdeutschen Fußballverband ist und bleibt ein schwieriges Thema. In der jüngsten Pressemitteilung des NOFV von Mittwoch (22. Dezember) beschäftigt sich der NOFV erneut mit der Entwicklung der Corona-Pandemie und deren Auswirkungen in der Regionalliga Nordost und der Männer-Oberliga. Unter anderem geht es um eine Ergänzung der Durchführungsbestimmungen bei der Absetzung von Spielen.

Hier heißt es, dass dem Antrag eines Vereins auf Spielverlegung dann nicht stattgegeben wird, "wenn 15 spielberechtigte Spieler zur Verfügung stehen. Unter diesen muss sich mindestens ein Torwart befinden". Neu ist folgender Zusatz: "Spieler, die sporttypisch verletzt oder gesperrt sind, Spieler, die offensichtlich gegen wesentliche Vorgaben der lokalen Hygienekonzepte verstoßen haben oder Spieler, die nach den üblichen Definitionen des RKI als nicht vollständig geimpft gelten und deshalb nicht an einem Spiel mitwirken können, werden hierbei nicht angerechnet und gelten als zur Verfügung stehend."

Konkret heißt das: Spieler, die nicht gegen das Corona-Virus geimpft sind, sich aber mit Covid-19 infizieren, dürfen nicht in die Rechnung der verletzten Spieler einbezogen werden.

Um Klarheit in die Formulierung zu bringen, sprach "Sport im Osten" mit Till Dahlitz, Mitarbeiter Spielbetrieb des NOFV. Er erklärte an einem Beispiel, was sich dahinter vergibt. Einem Klub stehen vor einem Punktspiel beispielweise 20 Spieler zur Verfügung, darunter erfüllen 10 Akteure die 2G-Regel. 10 Spieler sind aber nicht geimpft, jedoch gesund, dann gelten auch sie als spielfähig.