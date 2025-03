Dafür wolle er über die Ausgangslage und Gespräche mit den anderen Regionalverbänden aufklären. Erst jetzt am Rande des Länderspiels der deutschen Nationalmannschaft in Dortmund gegen Italien hätte er mit den DFB-Vize-Präsidenten und Regionalverbands-Chefs gesprochen. "Ich habe für eine Änderung geworben. Das ist auch keine gerechte Lösung, aber es bleibt schwer und wird weitere Gespräche brauchen", meint Winkler.

Es ist eine harte Kritik am Verband. Im "Sport-im-Osten"-Gespräch entgegnet Winkler den Vorwürfen, die Reformgruppe spalten zu wollen, vehement: "Nein, das ist Quatsch, das weise ich zurück. Wir sind mit unseren Vereinen immer in Kontakt und weisen darauf hin, dass eine Zerschlagung der Nordost-Staffel Risiken birgt."

Brösel erklärt es so: "Wir schneiden uns nicht ins eigene Fleisch, wie manche sagen. Es geht um eine Grundhaltung im Sport, dass Meister aufsteigen dürfen. Und die gilt, auch wenn eine Reform eintritt, die die eigenen Chancen auf die Teilnahme an der Regionalliga verändert." Vielmehr habe sich auch für ihn gezeigt, dass so viele Profiklubs in der Viertklassigkeit festhängen, dass eben in der bisherigen Konstellation kaum Platz für die Amateurvereine bleibt. Dieses Problem könnte sich durch ein direktes Aufstiegsrecht im Nordosten je nach der Änderung der Struktur auch im Sinne von Luckenwalde, Zehlendorf und Co. auf Dauer lindern lassen.