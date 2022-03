Auf einer Präsidiumssitzung hat der NOFV am Freitag (18.03.2022) beschlossen, dass die Regionalliga nach dem Ende der laufenden Saison von 20 auf 18 Mannschaften reduziert wird. Das gab der Verband per Mitteilung bekannt. In dem kurzen von NOFV-Präsident Hermann Winkler und Geschäftsführer Holger Fuchs unterzeichneten Schreiben heißt es: "Das Präsidium des NOFV hat anlässlich seiner Tagung am 18.03.2022 die zu Beginn der Saison 2021/22 beschlossene Auf- und Abstiegsregelung für die Regionalliga Nordost bestätigt. Für eine Änderung der Auf- und Abstiegsregelung lagen keine Umstände vor, die nicht schon im Sommer 2021 vorhersehbar gewesen wären."