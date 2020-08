Fußball | Regionalliga NOFV-Regeländerungen: Ab sofort fünf Wechsel möglich – Jubeltrauben untersagt

Am kommenden Samstag (15. August) startet die Regionalliga in die Spielzeit 2020/21. Damit einher gehen auch einige Sonderregelungen für den Spielbetrieb auf und neben dem Platz. So sind ab sofort fünf Auswechslungen möglich. Zudem müssen die Profis ihre Verhaltensweisen auf dem Spielfeld anpassen.