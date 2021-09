Das für Mittwochabend (8. September) angesetzte Nachholspiel des sportlich gebeutelten Tabellenletzten VfB Auerbach gegen den 1. FC Lok Leipzig ist vom Nordostdeutschen Fußballverband (NOFV) kurzftistig abgesagt worden. Da bei Tasmania Berlin, dem vorhergehenden Regionalliga-Gegner des VfB , aktuell eine bestätigte Corona-Infektion aufgetreten ist, hat das Gesundheitsamt zehn Auerbacher Spieler als direkte Kontaktpersonen in häusliche Isolation geschickt.

Es seien Spieler, die noch nicht geimpft sind oder nicht als genesen gelten, ergänzte VfB-Manager Volkhardt Kramer auf "Sport im Osten"-Nachfrage. Zwar hatte die letzte Schnelltestreihe vor dem verlorenen Pokalspiel in Markkleeberg keine Positivfälle angezeigt, allerdings war der VfB-Kader da schon nicht mehr vollzählig. Nun sollen PCR-Tests Klarheit bringen. Kramer gab zu, dass bei einzelnen Akteuren leichte Grippesymptome aufgetreten seien. Die Quarantänemaßnahmen gelten bis 15. September, daher steht auch das Auerbacher Heimspiel am Samstag (11. September) gegen den SV Babelsberg auf der Kippe.

Wie bereits abzusehen, wurde vom Verband zudem das zunächst für kommenden Samstag (11. September) angesetzte Auswärtsspiel des Chemnitzer FC beim FSV Luckenwalde abgesagt. Nach mehreren Corona-Fällen im Team befinden sich aktuell noch 13 CFC-Akteure in häuslicher Isolation. Die wenigen verbliebenen Akteure trainieren in dieser Woche mit dem U19-Bundesligateam. Bereits die jüngsten Chemnitzer Partien gegen den 1. FC Lok in der Regionalliga und das Sachsenpokalduell gegen Oberligist Grimma fielen flach.