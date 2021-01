Viktoria Berlin steht bislang verlustpunktfrei an der Tabellenspizte der Regionalliga Nordost. Bildrechte: imago images/Jan Huebner

Spitzenreiter Viktoria liegt mit elf Siegen aus elf Partien in der Tabelle unangefochten vorne (acht Punkte vor Altglienicke) und will diese Position auf keinen Fall aufgeben. Die Verfolger hingegen hoffen auf ein K.o.-System im Europapokalmodus. Insbesondere der FC Carl Zeiss macht sich in der Runde für dieses Modell stark und dürfte viel Zuspruch erhalten – von all den anderen Klubs, die ebenso gerne hoch wollen.



Eine dritte Variante, die nach MDR-Informationen zur Diskussion steht: Play-Offs und Play-Downs – die ersten Zehn spielen eine eigene Runde um den Aufstieg, die von elf bis 20 platzierten Mannschaften kämpfen gegen den Abstieg. Zunächst soll aber die Hinrunde in jedem Fall zu Ende gespielt werden. Das würde dann als tabellarische Grundlage dienen. Dem Vernehmen nach herrscht darüber unter den AG-Teilnehmern weitgehende Einigkeit.