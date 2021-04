Bei der Frage hinsichtlich der Auf- und Abstiegsfrage kamen die Mitglieder aber noch auf keinen gemeinsamen Nenner. Das differenzierte Meinungsbild der Vereine in dieser Entscheidung soll im Spielausschuss ausgewertet werden und auf der Tagung am 16. April als Empfehlung an das NOFV Präsidium weitergegeben werden, hieß es in einer Meldung des Verbands.