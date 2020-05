Das Wort "Abbruch" wollte NOFV-Präsident Erwin Bugar im Interview mit "Sport im Osten" am Freitag (08.05.) nicht in den Mund nehmen, dennoch deutet in der Regionalliga Nordost alles darauf hinaus. Nach MDR-Informationen soll die Saison am 30. Juni auslaufen. Alle restlichen Spiele bis zu dem Termin auszutragen, wäre nicht zu stemmen. Mit großer Wahrscheinlichkeit wird der Meister am grünen Tisch ermittelt.