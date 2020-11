Die 20 Vereine in der Fußball-Regionalliga Nordost hoffen auf eine Fortsetzung der Saison noch im November. Das erfuhr der MDR nach einer großen Videokonferenz des Nordostdeutschen Verbands NOFV mit allen Vereinen am Mittwoch. Bislang gibt es wegen der politischen Vorgaben zur Eindämmung der Corona-Pandemie eine offizielle Pause bis Ende November.

Der NOFV soll im Namen der Klubs einen Brief an die Ministerpräsidenten der Länder bzw. an den regierenden Bürgermeister von Berlin schreiben, bei dem die Klubs für einen Wiederbeginn im November werben - inklusive eines einheitlichen Trainingsbetriebs. Dort gibt es derzeit große Unterschiede. Lok Leipzigs Geschäftsführer Martin Mieth sagte dem MDR: "Wir wollen Fußball spielen, aber wir sehen auch die Ungleichheit bei den Trainingsbedingungen. Einige Vereine können gar nicht trainieren. Dort müssen gleiche Wettbewerbsbedingungen herrschen." Zudem wünschen sich die Vereine eine möglichst schnelle Wiederzulassung von Zuschauern. Geisterspiele stellen im Prinzip keine Option dar. Man kann sich so Mieth nur "ein oder zwei Spiele ohne Fans" vorstellen, "auf keinen Fall aber vier, fünf oder sechs".