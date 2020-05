Wer geht aus dem Duell Lok (re.) gegen Altglienicke als Sieger hervor? Bildrechte: imago images / Beautiful Sports

Eine Möglichkeit, den Meistertitel sportlich zu vergeben, sieht das NOFV-Präsidiumsmitglied nicht mehr. Der ZFC plädiert nun für eine Quotientenregel - wie vom Europäischen Fußball-Verband UEFA vorgeschlagen. Zudem führt Wolf für den davon profitierenden Tabellenzweiten Lok Leipzig ins Feld: Es sei auch deshalb fair, weil Lok mehr Punkte gegen den insolventen FC Rot-Weiß Erfurt geholt habe und die Probstheidaer in der Rückrunde auch tabellarisch stärkere Gegner als Konkurrent und Spitzenreiter Altglienicke gehabt hätten.



Die Berliner führen die Tabelle punktgleich vor Leipzig an, haben das bessere Torverhältnis, auch ein Spiel mehr absolviert. Sie sind für das Einfrieren der Tabelle oder das Heranziehen der Vorrundentabelle, in der sie als Herbstmeister ebenfalls an der Spitze standen.